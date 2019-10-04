"Приватбанк" присоединится к созданию новых электронных государственных сервисов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Вице-премьер-министр Михаил Федоров перед подписанием документа отметил: "В Украине финтех развит на уровне, даже выше многих европейских стран. Ярким примером является "Приватбанк" с его опытом разработки собственных нестандартных цифровых решений. Сегодня мы подписываем этот документ для старта сотрудничества по ряду важных проектов в рамках концепции цифровизации".

"Мы готовы оказать поддержку своими технологиями и квалифицированными специалистами для максимально быстрого запуска публичных цифровых услуг и сервисов", – в свою очередь заверил во время встречи глава правления "Приватбанка" Петр Крумханзл.

Как отмечается в сообщении, в рамках стратегии по диджитализации страны предусмотрен полноценный запуск технологии SmartID, что позволит ускорить процесс и расширить зону действия цифровых услуг для граждан страны. Планируется, что процедура получения квалифицированной электронной подписи (КЭП) по технологии SmartID займет меньше минуты, ее можно будет произвести с любого устройства, подключенного к интернету. Клиенты "Приватбанка" смогут воспользоваться этой услугой благодаря идентификации по паспорту и ИНН.

Кроме того, в ходе встречи обсуждался запуск в Украине цифрового водительского удостоверения и цифрового студенческого билета в сотрудничестве с МВД и Минобразования.

"Планируется экспериментальное внедрение цифрового водительского удостоверения с QR-кодом. Электронный студенческий билет в смартфоне – больше, чем цифровая версия "традиционного" студенческого пластикового билета. Это, по сути, отдельное приложение для студента. Функционал электронного студенческого наполняется, исходя из потребностей учебного заведения и его студентов. Сейчас это – эксперимент, но впоследствии возможен полный переход на генерацию студенческого только в смартфоне и возможность минимизировать или полностью отказаться от печати пластикового удостоверения", – отмечают в Минцифры.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram