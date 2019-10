Нацбанк согласовал кандидатуру нового главы "Райффайзен Банка Аваль"

Об этом говорится в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

Так, 19 августа наблюдательный совет "Райффайзен Банка Аваль" принял решение о прекращении полномочий председателя правления банка Владимира Лавренчука и назначении на эту должность Александра Писарука с момента его согласования в НБУ.

2 октября банк получил решение НБУ от 1 октября о согласовании кандидатуры Писарука на должность главы правления АО "Райффайзен Банк Аваль". В связи с этим, полномочия Лавренчука как главы "Райффайзен Банка Аваль" были прекращены со 2 октября, а Александра Писарука – начались с 3 октября.

В банке напоминают, что Лавренчук занимал пост главы правления "Райффайзен Банка Аваль" с 16 декабря 2005 года, непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не имеет, акциями банка не владеет.

54-летний Александр Писарук имеет 27 лет опыта, включающий руководящие должности в ведущих международных банков, а также в Национальном банке Украины и МВФ.

В сентябре 2014 года Писарук перешел на работу в Нацбанк, где занимал пост первого заместителя главы НБУ, на котором курировал вопросы пруденциального надзора. 31 декабря 2015 года он подал в отставку. В июне 2016 года он стал старшим экспертом финансового сектора в МВФ (senior financial sector expert at the IMF).

Читайте также: "Райффайзен Банк Аваль" намерен избрать независимым членом набсовета экс-корпоративного секретаря

Как сообщалось, в конце августа стало известно, что Владимир Лавренчук завершает работу на должности председателя правления АО "Райффайзен Банк Аваль", новым главой банка станет бывший первый заместитель главы Нацбанка Александр Писарук.

Владимир Лавренчук занимал должность председателя правления "Банка Аваль" на протяжении предыдущих 14 лет.

АО "Райффайзен Банк Аваль" зарегистрировано 27 марта 1992 року, с октября 2005 года банк стал частью австрийской банковской группы "Райффайзен Банк Интернациональ АГ".

По состоянию на 30 июня 2019 года группа "Райффайзен" владела 68,28% акций банка, Европейский банк реконструкции и развития – 30%.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram