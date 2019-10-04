Зеленский назвал три приоритетные сферы для сотрудничества с Беларусью

Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский, выступая в пятницу в Житомире на форуме регионов Украины и Беларуси, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Приоритетом наших торгово-экономических отношений является в первую очередь сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, инфраструктурные и транспортные проекты, промышленность и производственная кооперация, а также взаимодействие в аграрно-промышленном комплексе", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент отметил потенциал для взаимной модернизации предприятий, совместного выхода на рынки других стран.

"Я приглашаю белорусских инвесторов к активному сотрудничеству и хочу, чтобы история взаимоотношений между Украиной и Беларусью была историей успеха и прогресса", – добавил Зеленский.

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