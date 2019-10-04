Евросоюз перечислил Украине 12 миллионов евро на реформу госуправления

Об этом Европейской правде сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине, передает БизнесЦензор.

"ЕС продолжает оказывать поддержку реформе государственного управления в Украине путем распространения знаний, лучших практик и выделения существенной финансовой поддержки", – отметил глава Представительства Европейского союза в Украине посол Матти Маасикас.

Также он добавил: "Реформа государственного управления – одна из ключевых реформ, которую проводит Украина. Совершенствование правительственных процедур и стратегическое планирование являются необходимыми шагами для модернизации государственной службы, повышение эффективности и прозрачности правительственных услуг, а также их способности реагировать на требования граждан".

Рассчитанная на 5 лет программа бюджетной поддержки с общим бюджетом в 90 млн евро является частью комплексной помощи, которую ЕС предоставляет реформе государственного управления и которая также включает техническую помощь правительственным учреждениям (всего 14 млн евро), и совместную с Европейским банком реконструкции и развития поддержку Украинской архитектуры реформ (всего 27 млн евро).

Бюджетная поддержка ЕС обусловлена прогрессом, которого достигло правительство Украины, говорят в ЕС.

"Текущий перевод является следующим после двух совершенных ранее на общую сумму 25 млн евро. Остальные два запланированных транша в размере 20 млн евро (на 2020 и 2021 годы соответственно) будут осуществлены в случае, если правительство и в дальнейшем будет демонстрировать серьезную настроенность на реализацию Стратегии реформирования государственной службы на основе эффективного закона о государственной службе и выполнения ряда особых условий, среди которых – принятие закона об общей административной процедуре, который является основным законодательным актом для создания прозрачной и подотчетной системы управления", – говорится в заявлении.

С 2016 года Украина взяла на себя обязательства по всестороннему реформирования государственной службы с вступлением в силу нового закона о государственной службе и Стратегии реформирования государственной службы на 2016-2021 годы. Эти два шага заложили основы для проведения устойчивой реформы, направленной на повышение уровня эффективности, действенности и подотчетности государственного управления Украины.

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