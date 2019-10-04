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04.10.19 16:13

"Укроборонпром" начал поиск гендиректора для ведущего производителя турбин

Государственный концерн "Укорборонпром" начинает процесс поиска и отбора кандидатов на должность генерального директора одного из крупнейших государственных предприятий Украины дивизиона судостроения и морской техники ГП "НПК Газотурбостроения "Зоря"-"Машпроект".

"Укроборонпром" начал поиск гендиректора для ведущего производителя турбин

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передает БизнесЦензор.

Процесс отбора будет состоять из нескольких этапов:

Подача аппликационного пакета документов от потенциальных кандидатов, в составе которого обязательно должны быть:

Каждый кандидат будет внимательно рассмотрен. После чего кандидататы, которые отвечаю требованиям, пройдут предварительную преквалификацию для собеседования.

Во время первого раунда за счет глубинных интервью по компетенциям и по достижениям будет проверяться соответствие имеющегося опыта требованиям позиции. Кандидаты, которые будут избраны в короткий список должны подготовить несколько концептуальных документов на взгляд Номинационного комитета:

Кандидаты, которые будут отобраны в короткий список пройдут антикоррупционную проверку и на отсутствие конфликта интересов.

Финальный раунд общения будет посвящен детальной беседе относительно стратегического видения кандидата, опыта управления изменениями, первоочередным шагам на новой должности и путям ликвидации барьерів развития

Номинационный комитет будет составлять с четырех голосующих членов, среди которых будет высшее руководство концерна:

А также пяти не голосующих независимых представителей, которые будут наблюдать за справедливостью принятия решений и прозрачностью течения процесса отбора. Среди них будут представители посольств G7, независимые антикоррупционные общественные организации, представитель от ВРУ и СНБО.

Назначение нового руководителя и формирование перечня стратегических проектов, ключевых ожиданий от деятельности и показателей эффективности на основании которых будет оцениваться результативность выбранного кандидата.

Для участия в отборе претендент лично подает и/или направляет перечень документов на электронный адрес: cv@ukroboronprom.com с указанием в теме письма компании на которую происходит представление

Конечный срок подачи заявлений: 25 октября 2019 года в 18:00.

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