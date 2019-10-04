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04.10.19 15:04

АМКУ обязал "Укрзализныцю" изменить условия конкурса на страхование пассажиров

Антимонопольный комитет предоставил АО "Укрзализныця" обязательные к рассмотрению рекомендации провести прозрачный конкурс по отбору компании, которая будет предоставлять услуги по обязательному личному страхованию пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте.

АМКУ обязал "Укрзализныцю" изменить условия конкурса на страхование пассажиров

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

"В рекомендациях речь идет об определении четких и недискриминационных критериев, которые обеспечат возможность страховым компаниям конкурировать и получать преимущества благодаря собственным достижениям на рынке. Также перевозчиком должны быть определены четкие сроки оценки предложений, утверждения результатов конкурса и их объявления", – сказано в сообщении.

Как пояснили в АМКУ, решение принято по итогам рассмотрения жалобы ЧАО "Страховая компания "Ридна" на проведение конкурса по отбору "Укрзализныцей" компании-страховщика, результаты которого так и не были утверждены.

На страхование пассажиров "Укрзализныця" направила в 2018 году 101 млн грн, в то время как пострадавшим (пассажирам, водителям транспортных предприятий, кондукторам и т.д.) было выплачено около 4 млн грн.

"Поэтому такой вид страхования для страховых компаний является высокодоходным и не несет никаких существенных рисков", – отмечают в АМКУ.

При этом в ходе рассмотрения дела установлено, что как конкурсная документация, так и проведения конкурса не в полной мере соответствовали здоровой конкурентной практике.

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В частности, "Укрзалиныця" проводила оценку конкурсных предложений только по критериям размера комиссионного (агентского) вознаграждения и премии за высокое состояние безопасности перевозок, которые получает сама железнодорожная компания. В итоге предпочтение отдавалось тем компаниям, которые обеспечат большую прибыль перевозчику, а не лучшие условия для пассажиров.

Для устранения таких нарушений АМКУ рекомендовал "Укрзализныце" предпринять меры для проведения открытого конкурса по отбору страховщика для пассажиров по четким, прозрачным и недискриминационным критериям, которые обеспечат возможность страховым компаниям конкурировать с целью получения преимуществ благодаря собственным достижениям на рынке. Также компании рекомендовано установить сроки совершения действий, связанных с оценкой конкурсных предложений, утверждением результатов конкурса и их объявлением.

О результатах рассмотрения рекомендаций "Укрзализныця" обязана сообщить Комитет в 30-дневный срок со дня их получения.

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