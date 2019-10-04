"Газпром" признал рост расходов на сотни миллионов при смене маршрута "Северного потока-2"

Об этом председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил в кулуарах энергетической конференции в Москве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Зубков также сказал, что "Газпром" надеется, что Дания все еще позволит ему уложить трубопровод в своих водах.

Как отмечает агентство, комментарии Виктора Зубкова свидетельствуют о том, что "Газпром" впервые признал, что обход Дании приведет к значительным затратам.

Проект газопровода реализует "Газпром" с привлечением инвестиций англо-нидерландской Shell, германских Uniper и Wintershall, французской Engie и австрийской OMV.

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Как сообщалось, накануне российский президент Владимир Путин заявил, что если Дания не разрешит проложить в своих водах газопровод "Северный поток-2", Россия найдет другие маршруты для его прокладки, хотя это может сдвинуть сроки его запуска, запланированного на 1 января 2020 года.

В свою очередь глава австрийской OMV Райнер Зеле считает, что у консорциума по строительству газопровода "Северный поток-2" есть хорошие шансы получить разрешение на строительство в Дании и обсуждать альтернативные маршруты прокладки не нужно.

Ранее председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что компании нужно полтора месяца, чтобы достроить "Северный поток-2", однако компания не может этого сделать без разрешения Дании. Иначе "Газпром" проведет трубопровод по нейтральным водам, хотя и "круги давать - это не здорово".

Напомним, в сентябре глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года все еще есть, но все упирается в позицию датских властей.

По оценке оператора проекта компании Nord Stream 2, задержка запуска газопровода "Северный поток-2" из-за отсутствия необходимых разрешений Данииможет составить до 8 месяцев, что будет стоить проекту дополнительные 660 миллионов евро ($740 млн).

Срок запуска газопровода "Северный поток-2", который строит "Газпром", является критичным для переговоров о будущем транзита российского газа через Украину. Текущий газовый контракт между Киевом и Москвой истекает в конце 2019 года.

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