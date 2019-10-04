Добыча угля на шахтах ДТЭК превысила 16 миллионов тонн

Как сообщает пресс-служба ДТЭК, это топливо обеспечит стабильную работу тепловых электростанций компании и всей энергосистемы в осенне-зимний период, передает БизнесЦензор.

"Успешное прохождение отопительного периода – задача №1 для всех энергетических компаний. ДТЭК, как представитель тепловой генерации, накапливает запасы угля на складах теплоэлектростанций к началу зимы", – рассказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.

"Наш приоритет – отечественное топливо. Шахты "ДТЭК Энерго" ежемесячно добывают 1,8 млн тонн угля. Таких показателей удается достичь благодаря упорному труду наших шахтеров и постоянным инвестициям в угледобычу", – добавил глава компании.

Сахарук уточнил, что до конца года горняки "ДТЭК Энерго" планируют добыть более 23 млн тонн угля.

Кроме того, компания законтрактовала 388 тыс. тонн угля газовой марки из Колумбии.

Как пояснили в компании, из-за плановых ремонтов блоков АЭС и снижения производства ГЭС и ВИЭ, тепловая генерация должна произвести больше электроэнергии, чем планировалось, поэтому компания вынуждена была импортировать уголь марки "Г".

Читайте также: Moody's повысило рейтинг энергохолдинга "ДТЭК Энерго" Ахметова

Напомним, ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Компания развивает бизнес по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределения электроэнергии электросетями, поставки электроэнергии клиентам, внедрения энергоэффективных решений, зарядке электромобилей.

"ДТЭК Энерго" "обеспечивает замкнутый цикл производства электроэнергии из угля. Установленная мощность в генерации электроэнергии – 13,5 ГВт. В угледобыче создан полный производственный цикл: добыча и обогащение угля, сервисное обслуживание шахтного оборудования.

В 2018 году капитальные инвестиции ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления – 26 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тыс. сотрудников.

100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram