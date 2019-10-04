Дубилет предложил сделать электронным обмен документами с Верховной Радой

Как передает БизнесЦензор, об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Планирую к концу этого года перевести документообмен между парламентом и Кабмином в электронную форму. Вы даже не представляете, сколько здесь ходит бумаг через улицу Грушевского", – сообщил Дубилет.

По словам министра, он намерен обсудить это предложение с народными депутатами.

"Предварительно я вижу план таким. Все без исключения депутатские запросы и обращения должны направляться в электронной форме. Скорее всего с электронной цифровой подписью (ЭЦП), но это еще отдельно изучим", – отметил Дубилет.

Министр также высказал предложение публиковать эти обращения на сайте для большей прозрачности.

Дубилет добавил, что также необходимо наладить правильный алгоритм внутри Кабмина для качественной обработки таких обращений.

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 2 октября утвердил пилотный проект по цифровизации процесса направления силовыми ведомствами поручений о проведении таможенных досмотров товаров и транспорта, что должно снизить количество необоснованных претензий силовиков к бизнесу.

Кроме того, с начала октября начала работу система электронного документообмена между государственными органами и министерствами.

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