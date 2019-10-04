Переговоры о транзите газа через Украину возобновятся 28 октября, – Шефчович. ВИДЕО

Как передает БизнесЦензор, об этом вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сообщил на своей странице в Twitter.

"Рад принять следующий раунд трехсторонних консультаций по газу с Россией и Украиной 28 октября, основываясь на прогрессе, достигнутом ранее", – отметил заместитель главы Еврокомиссии.

Шефчович отметил, что в ходе предыдущего раунда переговоров обе стороны подтвердили намерение достичь соглашения.

Он также подчеркнул важность достижения соглашения об объемах транзита через украинскую ГТС. Шевчович отметил, что они могут зависеть от решения Украины возобновить импорт российского газа для собственных потребностей.

Glad to host the next round of #TrilateralGasTalks with #Russia and #Ukraine on 28 Oct., building on the progress achieved earlier this month 👉 https://t.co/iZLgBp8v0r. pic.twitter.com/QBYUyWe8VB — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) October 4, 2019

Читайте также: Трехсторонние газовые переговоры возобновятся в конце октября, – Шефчович

Как сообщалось, ранее пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что в ходе прошедших накануне трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе российский "Газпром" впервые допустил возможность подписания контракта на транзит газа через Украину по европейским правилам после завершения действующего договора с 1 января 2020 года.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров отметил конструктивную позицию украинской и российской сторон и высказал надежду, что к следующему их раунду, который намечен на конец октября, стороны смогут продвинуться в решении ряда возникших вопросов.

При этом Шефчович отметил, что приоритеты Украины и России на прошедших в Брюсселе 19 сентября трехсторонних газовых консультациях были разными: Киев больше всего интересует транзит, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

Напомним, в конце января, по итогам предыдущего этапа трехсторонних переговоров по вопросу продолжения транзита газа через Украину после 2019 года, российская сторона предложила продлить действующие контракты между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". Российская сторона также призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram