Переговоры о транзите газа через Украину возобновятся 28 октября, – Шефчович. ВИДЕО

Как передает БизнесЦензор, об этом вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сообщил на своей странице в Twitter.

"Рад принять следующий раунд трехсторонних консультаций по газу с Россией и Украиной 28 октября, основываясь на прогрессе, достигнутом ранее", – отметил заместитель главы Еврокомиссии.

Шефчович отметил, что в ходе предыдущего раунда переговоров обе стороны подтвердили намерение достичь соглашения.

Он также подчеркнул важность достижения соглашения об объемах транзита через украинскую ГТС. Шевчович отметил, что они могут зависеть от решения Украины возобновить импорт российского газа для собственных потребностей.

Glad to host the next round of #TrilateralGasTalks with #Russia and #Ukraine on 28 Oct., building on the progress achieved earlier this month 👉 https://t.co/iZLgBp8v0r. pic.twitter.com/QBYUyWe8VB