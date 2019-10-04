Нидерландский лоукостер может начать полеты в Украину

Об этом сообщил коммерческий директор группы Air France KLM в странах СНГ Франк Ван Хоф, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наш центральный офис по нетворкингу рассматривает такую возможность. Но все сводится к очень тщательному просчету этого бизнес-плана", – сказал топ-менеджер.

По его словам, группе важно запустить продукт, с которого она сможет получать доход.

Сейчас Air France KLM осуществляет рейсы из Киева в Амстердам на ежедневной основе, а также предоставляет ряд направлений по Украине в код-шеринге с МАУ ("Международные авиалинии Украины").

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Как сообщалось, ранее Air France объявила о переводе рейсов Киев-Париж на сезонную основу, в результате чего полеты по данному маршруту не будут выполняться в период с 27 октября 2019 года по 28 марта 2020 года.

Air France-KLM - крупнейший европейский альянс с 2004 года, основными сферами деятельности которого являются пассажирские и грузовые авиаперевозки, а также техническое обслуживание самолетов.

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