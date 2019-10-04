Европейский партнер "Газпрома" предупредил о скачке цен на газ в Европе без украинского транзита

Об этом председатель правления Wintershall Dea Марио Мерен заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 24" (ВГТРК), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По словам главы компании, случае реализации такого сценария скачок цен на газ будет "однозначно", а с учетом опыта холодной зимы 2017-2018 годов, когда на полную мощность работали и "Северный поток 1", и газотранспортная система Украины, и Opal, и "Ямал-Европа", "рост цен может быть существенным".

"Если к концу года стороны не смогут договориться, то в Европе мы однозначно увидим скачок цен на газ. Очень надеюсь, этого не случится, ведь в долгосрочной перспективе на газовом рынке это отразится плохо", – отметил топ-менеджер.

При этом Мерен затруднился сказать, как сильно могут вырасти цены.

"Физически газа будет достаточно, но так или иначе количество будет ограничено – с рынка исчезнет от 90-100 млрд кубометров газа, которые обычно прокачиваются через территорию Украины. Разумеется, это существенно повлияет на цены, и мы увидим резкий скачок", – добавил Мерен.

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Wintershall является партнером российского "Газпрома" по проекту строительства газопровода "Северный поток 2". Половина добычи Wintershall приходится на Россию, компания также совместно с "Газпромом" строит газопроводы в Германии.

В мае компании Wintershall и DEA (Deutsche Erdoel AG) российского миллиардера Михаила Фридмана завершили процедуру слияния, образовав в результате компанию Wintershall DEA.

Немецкий нефтехимический концерн BASF, владелец Wintershall, получил 67% Wintershall DEA, а LetterOne Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, контролировавшая DEA, — остальные 33%.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что если Дания не разрешит проложить в своих водах газопровод "Северный поток-2", Россия найдет другие маршруты для его прокладки, хотя это может сдвинуть сроки его запуска, запланированного на 1 января 2020 года. Путин также напомнил о предложении российской стороны продлить контракт на транзит газа через Украину на год, тогда как украинская сторона настаивает на новом долгосрочном соглашениии, опасаясь прекращения транзита после запуска "Северного потока-2".

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