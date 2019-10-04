БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
04.10.19 12:37

Кабмин установил льготный уровень расчетов за газ для государственных ТЭЦ

Кабинет министров до 1 мая 2020 года продлил действие нормы, согласно которой управляемые Фондом государственного имущества (ФГИ) теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), использующие природный газ, для получения от НАК "Нафтогаз Украины" номинаций на ресурс, должны обеспечить расчеты за топливо на уровне не менее 60% вместо 90% для других предприятий ТКЭ.

тэц,дарницкая

Соответствующее постановление №857 от 29 сентября обнародовано в правительственном издании "Урядовый Курьер", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сейчас среди работающих на газу ТЭЦ, находящихся в управлении ФГИ находятся Одесская ТЭЦ, Николаевская ТЭЦ, Херсонская ТЭЦ, Северодонецкая ТЭЦ и Криворожская ТЭЦ.

Как сообщалось, Кабмин в октябре 2018 года, продлевая срок действия спецобязательств "Нафтогаза" продавать природный газ для потребностей населения , религиозных организаций и производителей тепловой энергии по фиксированной цене, решило поддержать теплоснабжающие предприятия в условиях повышения тарифа на газ, урегулировав вопрос расчетов ТКЭ и ТЭЦ с "Нафтогазом".

Кабмин, в частности, предусмотрел, что временно, до 1 апреля 2019 года, будет действовать сниженный с 90% до 78% для ТКЭ и 60% для ТЭЦ уровень расчетов за потребленный ресурс для продолжения "Нафтогазом" поставки газа. Затем эта норма была продлена до 1 мая.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100