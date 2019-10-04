Объем торгов газом на энергетической бирже вырос на 82% с начала года

Всего за текущий год проведено 148 торговых сессий, 22 из них проведено в сентябре, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу биржи.

"Наибольшая активность торговли наблюдалась в третьем квартале, что связано с выходом на биржу крупнейшего игрока рынка – НАК "Нафтогаз Украины" – в лице его "дочки" "Нафтогаз Трейдинг". Она реализовала 100 млн куб. м газа (41% от общего объема реализации за январь-сентябрь)", –отмечается в сообщении.

В целом количество участников торгов за девять месяцев возросло на 68% – до 280. Продавцами в основном являются украинские добывающие компании. Покупателями на торгах выступали крупные государственные компании, поставщики газа потребителям, трейдеры.

Как отмечается в сообщении, средневзвешенная цена газа в сентябре по итогам торгов на УЭС была на 45% меньше, чем в январе, вследствие снижения цен на европейских хабах после теплой зимы с заполненными хранилищами, роста поставок в Европу LNG и других факторов.

"Следует отметить, что котировки УЭБ достаточно тесно коррелируют с котировками на западноевропейских хабах с незначительным временным лагом", – отмечают в УЭБ.

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