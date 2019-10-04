Новый оператор ГТС Украины подал заявку на сертификацию в НКРЭКУ

Как сообщает пресс-служба компании, решение о сертификации национальным регулятором с последующим подтверждением со стороны Секретариата Энергетического сообщества ожидается получить до 1 января 2020 года, передает БизнесЦензор.

"После этого ООО "Оператор ГТС Украины" получит полномочия для осуществления транспортировки природного газа по территории Украины и сможет работать как независимый оператор ГТС", – сказано в сообщении.

В компании напомнили, что успешная сертификация Оператора ГТС также является одним из ключевых факторов в процессе трехсторонних переговоров по вопросу транзита газа через Украину с 2020 года.

"Документы для получения сертификации подготовлены ​​в сотрудничестве с международными консультантами и экспертами. Заявка полностью соответствует требованиям украинского законодательства и энергетических директив ЕС и предусматривает отделение Оператора по модели ISO (Independent System Operator)", – сказано в сообщении.

В связи с крайне короткими сроками, "Укртрансгаз" обратился к регулятору и Секретариату Энергетического сообщества с просьбой о проведении ими процесса сертификации параллельно, для достижения результата до 1 января.

"В свою очередь специалисты "Укртрансгаза" и ООО "Оператор ГТС Украины", вовлеченные в процесс получения сертификации, начиная с 7 октября будут работать в режиме 24/7, чтобы вовремя и в полном объеме отвечать на все запросы сертифицирующих сторон", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, Кабмин 18 сентября, накануне трехсторонних газовых переговоров, обновил план анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" путем отделения транспортировки природного газа: новым оператором ГТС Украины будет АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), 100% акций которого передано от Минэнергоэкологии Минфину.

В рамках утвержденного плана выделения функции управления ГТС Кабмин передал компанию "Магистральные газопроводы Украины" из подчинения Минэкоэнергии Министерству финансов. Планируется, что на следующем этапе ПАО "Магистральные газопроводы Украины" https://biz.censor.net.ua/n3149136, на которую были переведены персонал и функции по управлению ГТС.

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" создано в составе "Укртрансгаза" в феврале 2019 года. Это позволило начать юридическое отделение функции транспортировки газа - сначала в структуре НАК "Нафтогаз Украины", а после 1 января 2020 года – вне группы "Нафтогаз".

Напомним, выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. При этом у представителей правительства и руководства "Нафтогаза" длительное время были разные взгляды на процесс анбандлинга.

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