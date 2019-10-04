Бывший сотрудник Коломойского вошел в комиссию по отбору набсоветов госбанков

Соответствующее решение правительство утвердило распоряжением №887 от 25 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, Верховную Раду в составе комиссии будет представлять заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, бывший сотрудник телеканала "1+1" олигарха Игоря Коломойского Александр Дубинский (фракция партии "Слуга народа").

Представителем президента в комиссии по отбору независимых членов наблюдательных советов (НС) государственных банков стал первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов, представителями Кабмина – директор департамента управления госсобственностью Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Роман Кропивницкий, замминистра финансов Геннадий Плис, директор юрдепартамента Минфина Елена Скрипкина.

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Как сообщалось, Дубинский ранее стал автором проекта постановления о создании временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства Национального банка Украины и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах.

Дубинский намерен лично возглавить комиссию и взять себе в заместители депутата от группы "За будущее" главу партии "Укроп" и экс-директора "Магистральных газопроводов "Дружба" Тараса Батенко, который также связан с бизнесом Коломойского.

Ранее экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ее под Киевом в с. Гореничи был сожжен в результате поджога. Гонтарева заявила, что за поджогом ее дома в Киеве стоит Игорь Коломойский.

В своих интервью добиться "наказания" для Гонтаревой неоднократно обещал олигарх, бывший владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский, который заявлял о желении получить от государства $2 млрд "компенсации" за национализацию банка.

Коломойский после встречи с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком в сентябре заявил, что "видит хорошее окно возможностей" для достижения договоренностей по делу "Приватбанка".

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