Interpipe Пинчука договорился о списании 60% долга по еврооблигациям

Об этом говорится в сообщении компании для инвесторов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, Interpipe Holdings Plc. выпустит новые облигации (ноты) на общую номинальную сумму $309,19 млн и 3,09 тыс. инструментов (юнитов) восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку "Интерпайпа" в ближайшие 10 лет.

Срок погашения новых облигаций – 31 декабря 2024 года, ставка сохранена прежней – 10,25% годовых. Предполагалось, что за каждые $1000 основной суммы существующих облигаций их владелец получит бумаги стоимостью $410,53.

В результате общая сумма выпускаемых новых облигаций для держателей ранее выпущенных номинальным объемом $200 млн оценивалась в $82,11 млн на дату вступления в силу соглашения о реструктуризации. Новыми облигациями оформлены также обязательства и перед другими кредиторами компании, участвующими в реструктуризации.

Проценты по новым облигациям будут выплачиваться равными долями каждые полгода. При этом компания обязуется в срок до 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму $150 млн "плюс" начисленные и невыплаченные проценты.

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Ранее в меморандуме "Интерпайп" пояснял, что из-за неблагоприятных рыночных условий и влияния геополитических событий в регионе способность компании погашать долг снизиласьь. В 2013 году группа не выполнила некоторые финансовые обязательства и пропустила запланированные выплаты основного долга в размере $106 млн. Это привело к перекрестным дефолтам по займам группы и началу процесса финансовой реструктуризации.

Согласно меморандуму, в целом предлагалось реструктуризировать задолженность в объеме $1,41 млрд в $400 млн. В частности, $263,2 млн долгов по электросталеплавильному комплексу "Днепросталь" предложено реструктуризировать в $72,6 млн, $125,4 млн по кредитам на пополнение оборотного капитала – в $45 млн, $725,4 млн по другим кредитам – в $200,3 млн.

Среди условий реструктуризации предусмотрена также пропорциональная выплата держателям еврооблигаций суммарно $40 млн Exit fee.

В рамках реструктуризации акционер "Интерпайпа", бенефициаром которого выступает Виктор Пинчук и члены его семьи, предоставит $50 млн в капитал для финансирования стратегического инвестиционного плана. Кроме того, акционер обязался предоставить группе дополнительный буфер ликвидности в размере $20 млн, если группа не выполнит прогнозы бизнес-плана и рискует быть неспособной выполнить финансовые обязательства перед кредиторами за счет собственных финрезервов. Группа также сможет получить кредит в $50 млн для пополнения оборотного капитала.

В документах также указывается, что новой холдинговой компанией "Интерпайпа" вместо Interpipe Limited станет Interpipe Holdings Plc.

"Интерпайп" с 2012 года не обнародует финансовых результатов. "Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Конечным собственником Interpipe Limited является бизнесмен Виктор Пинчук.

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