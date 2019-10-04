"Николаевгаз" оценил убытки из-за низкого тарифа в 400 миллионов к концу года

Как сообщает пресс-служба компании, такой финансовый результат вызван тем, что тариф на распределение газа уже несколько лет подряд является планово убыточным, передает БизнесЦензор.

"Из-за нехватки средств АО "Николаевгаз" едва ли имеет возможность осуществлять свою текущую деятельность: обеспечение безаварийного и бесперебойного распределения газа по территории Николаевской области", – отмечается в сообщении.

При этом в компании отмечают, что ежегодно в Украине происходят инфляционные процессы, вследствие чего постоянно растут цены на оборудование, инструменты, горюче-смазочные материалы. Параллельно с этим должен повышаться и уровень заработной платы. А согласно этим процессам и потребностям предприятия должен регулярно пересматриваться и тариф на распределение газа.

Так, действующим тарифом, установленным для АО "Николаевгаз" еще в 2016 году, предусмотрено, что компания получает за распределение одного кубометра газа 73 копейки (без НДС). Более 40% из этих средств направляется на закупку газа для производственно-технологических затрат, около 30% – на зарплату рабочих. В итоге, после уплаты налогов только 10% остается на обеспечение функционирования аварийных служб, организацию работы центров обслуживания клиентов, установку, замену и поверку счетчиков, обслуживание сетей и т.п. Однако Нацкомиссия уже третий год подряд этот тариф не пересматривает.

"Сейчас наш тариф в 3 раза меньше необходимого уровня, что влечет за собой значительные убытки компании и недостаток финансирования на своевременный и полноценный ремонт газораспределительной системы. А это, в свою очередь, может привести к авариям и, как следствие, не только к перебоям газоснабжения, но и к угрозе безопасности потребителей. Наибольшую обеспокоенность это вызывает у компании именно сейчас – накануне отопительного сезона", – подчеркнул финансовый директор "Николаевгаза" Сергей Черников.

По данным компании, за последние 5 лет количество ГРП/ШРП с истекшим сроком эксплуатации возросло в 2 раза, а километраж газопроводов, находящихся в критическом состоянии (срок эксплуатации которых превышает 40 лет) – в 5 раз.

В целом сейчас в Николаевской области более 100 газорегуляторных пунктов находятся в аварийном состоянии, а длина самортизированных газопроводов достигает почти 360 км. Постепенный износ газораспределительных сетей ведет к нарастающей угрозе их аварийности.

В компании сообщают, что осложняет проблему и отток квалифицированных кадров. Сейчас средний уровень зарплаты в "Николаевгазе" почти на 20% меньше по сравнению со средней зарплатой по Николаевской области и на 38% меньше среднего уровня по промышленности в Украине. Так, за последние три года компанию покинули 917 специалистов.

"Приближается новый отопительный сезон, а предприятие потеряло значительную часть квалифицированных работников с многолетним опытом. Новых специалистов сложно привлечь, ведь с таким уровнем оплаты труда в них просто нет желания работать в компании. А те, что приходят, имеют еще достаточно знаний и опыта, чтобы сразу активно окунуться в работу", – рассказала начальник управления персоналом АО "Николаевгаз" Инесса Мовчан.

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При этом наиболее востребованными специальностями в компании остаются слесари по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов.

"Николаевгаз" все-таки возлагает надежды достучаться до Госрегулятора и видит возможность решения проблемы через осуществление следующих шагов со стороны НКРЭКУ: довести размер тарифа до экономически обоснованного уровня; компенсировать Оператору ГРС понесенные убытки; утвердить новую модель тарифа на распределение, который предусматривает равномерную оплату услуг операторов ГРМ в течение всего года", – сообщают в компании.

Напомним, АО "Николаевгаз" – единственная на территории Николаевской области компания-лицензиат по распределению природного газа. Предприятие эксплуатирует 8,7 тыс. км газопроводов. Годовой объем распределения природного газа составляет почти 500 млн куб. м газа.

Общий уровень газификации Николаевской области – 72%. АО "Николаевгаз" обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области.

Клиентами компании являются более 349 тыс. семей Николаевской области, а также 2,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

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