Суд арестовал бывшего нардепа Березкина с залогом 15 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, таким образом суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ об избрании меры пресечения для экс-нардепа частично.

Кроме того, суд определил бывшему нардепу процессуальные обязанности, предусмотренные ст.194 УПК Украины, а именно прибывать к определенному должностному лицу с установленной периодичностью, не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения следователя, прокурора или суда.

Березкин также обязан уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы, воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми, а также сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

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Как сообщалось, 27 сентября прокуроры САП согласовали сообщение о подозрении бывшему народному депутату Станиславу Березкину в совершении ряда особо тяжких коррупционных преступлений, и в этот же день детективы НАБУ уведомили его о подозрении.

По данным следствия, бывший народный депутат как бенефициар группы компаний "Креатив" в конце 2013 года - начале 2014 года организовал завладение средствами государственного "Ощадбанка" на сумму $20 млн в сговоре с сотрудниками банка под видом выдачи кредита.

Эти средства после их получения на счет одной из компаний группы "Креатив" были легализованы путем перечисления на счета иностранных компаний (в том числе офшорных юрисдикций), а в дальнейшем были потрачены на покупку активов в Одессе и на Черноморском побережье, которые были оформлены на детей экс-нардепа.

Напомним, группа "Креатив" была одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине. В состав группы входило три завода по переработке подсолнечника общей мощностью около 1,1 млн тонн семян в год, а также четыре завода по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. В ее составе также был завод по переработке сои мощностью 270 тыс. тонн в год. Компания владела восемью элеваторными комплексами в Кировоградской, Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях, растениеводческими хозяйствами и животноводческим комплексом.

В 2016 году суд начал процедуру банкротства ЧАО "Креатив", входящего в состав промышленной группы "Креатив".

По данным Национального банка, задолженностью ЧАО "Креатив" перед украинскими и международными банками в размере $630 млн. В частности, по состоянию на начало 2015 года доля кредитов "Креатива" в государственных банках составляла почти 80% или более 11 млрд грн: почти 7 млрд грн компания была должна "Ощадбанку", 2,5 миллиарда - "Укрэксимбанку", 2 миллиарда - "Укргазбанку".

Напомним, в сентябре 2015 года основатель "Креатива" Станислав Березкин сообщил о выходе из состава акционеров, уточнив, что 80% маслоэкстракционного бизнеса, а также производство жиров, маргаринов и спредов перешли к другим владельцам.

Летом того же года в состав правления "Креатив Групп" вошли лица, ранее работавшие в его крупнейшем конкуренте - агрохолдинге "Кернел" и "БТА Банке".