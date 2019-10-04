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04.10.19 10:27

Самолет Ан-12 потерпел крушение возле Львова, 5 человек погибли

В пятницу, 4 октября, в 6:42 самолет Ан-12 (бортовой номер UR-CAH) авиакомпании "Украина Аэроальянс", во время выполнения чартерного грузового рейса по маршруту Виго (Испания) - Стамбул (Турция) с запланированной технической остановкой во Львове совершил аварийную посадку на грунт вблизи аэродрома в селе Сокильники возле Львова.

Самолет Ан-12 потерпел крушение возле Львова, 5 человек погибли

Как передает БизнесЦензор, об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По предварительной информации, на борту самолета находились 7 членов экипажа и одно сопровождающее лицо, в результате аварии 5 человек погибли, еще 3 – тяжело травмированы. 

"Продолжается спасательная операция. Предварительно аварийная посадка осуществлена ​​в связи с окончанием горючего. Начато расследование", – уточнил Криклий.

В свою очередь в пресс-службе аэропорта "Львов" уточнили, что утром в пятницу самолте садился в аэропорту на дозаправку, но в 6:45 связь с экипажем пропала.

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