Самолет Ан-12 потерпел крушение возле Львова, 5 человек погибли

Как передает БизнесЦензор, об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По предварительной информации, на борту самолета находились 7 членов экипажа и одно сопровождающее лицо, в результате аварии 5 человек погибли, еще 3 – тяжело травмированы.

"Продолжается спасательная операция. Предварительно аварийная посадка осуществлена ​​в связи с окончанием горючего. Начато расследование", – уточнил Криклий.

В свою очередь в пресс-службе аэропорта "Львов" уточнили, что утром в пятницу самолте садился в аэропорту на дозаправку, но в 6:45 связь с экипажем пропала.

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