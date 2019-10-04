"Роснефть" перевела все экспортные контракты на оплату в евро из-за угрозы санкций, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные тендерной документации компании и информацию трейдеров, передает БизнесЦензор.

"Роснефть" недавно изменила все свои экспортные контракты таким образом, что евро теперь основная валюта. Нас предупредили", – сказал трейдер в компании, которая активно закупает продукцию "Роснефти".

Ранее "Роснефть" перевела на евро все контракты на реализацию нефтепродуктов.

По словам трех трейдеров, полный переход на евро в контрактах "Роснефти" произошёл в сентябре.

"Роснефть" раньше предлагала евро как одну из опций, а доллар был основной валютой, но с прошлого месяца евро стал основной опцией. Нас предупредили, но все равно это заметное изменение", – сказал один из трейдеров.

Два источника на рынке уточнили, что "Роснефть" также обсуждала переход на евро с партнерами, которые покупают нефть и нефтепродукты компании в рамках долгосрочных соглашений. Было ли принято решение о переходе, источники не смогли уточнить.

Кроме того, "Роснефть" 2 октября объявила спотовый тендер на продажу 100 тыс. тонн нефти сорта Urals с отгрузкой из балтийского порта Приморск 27-28 октября. При этом "по умолчанию валютой платежа является евро", согласно тендерной документации на сайте компании.

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Как отмечает агентство, власти США в сентябре не исключили введения новых санкций против Роснефти в будущем за торговые операции компании с Венесуэлой.

При этом нефтяная продукция традиционно продается на международном рынке в долларах США, в американской валюте её оценивают и ценовые агентства.

Ранее "Роснефть" также использовала доллары США в качестве основной валюты для продажи нефти и нефтепродуктов, в то время как евро и российский рубль были альтернативными вариантами в случае невозможности оплаты в долларах. И

Для конвертации из долларов в евро "Роснефть" предлагает использовать валютный курс на день, предшествующий согласованной дате платежа.

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