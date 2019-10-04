Госдеп США одобрил продажу Украине ракет Javelin на $39 миллионов

Агентство по оборонной безопасности сертифицировало продажу и уведомило о возможности сделки 3 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

Правительство Украины сделало запросило разрешение на покупку 150 ракет Javelin и десяти блоков прицельно-пуского оборудования в 2018 году.

Украина также получит от США обучающие устройства, транспортную поддержку, вспомогательное оборудование, запчасти и другие элементы программы.

Как отмечается в сообщении, системы Javelin помогут Украине в создании долгосрочной инфраструктуры обороны для защиты суверенитета и территориальной целостности.

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В сообщении Агентства по оборонной безопасности также говорится, что продажа вооружения не изменит общий военный баланс в регионе.

В Агентстве по оборонной безопасности уточнили, что сообщение о возможной продаже требуется по закону и не означает, что сделка завершена.

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