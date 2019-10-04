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04.10.19 09:48

Кабмин сменил руководителя Службы экспортного контроля

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной службы экспортного контроля Александра Шайтана.

Кабмин сменил руководителя Службы экспортного контроля

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №911-р от 2 октября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно данным реестра электронных деклараций НАПК, в последние годы Шайтан занимал должность заместителя директора ГП "Держвуглепостач".

Другим своим распоряжением №910-р Кабмин принзнал утратившим силу распоряжение о назначении врио указанной службы Дениса Радова.

Как сообщалось, Кабмин назначил Радова временным руководителем Госслужбы экспортного контроля 21 августа.
До назначения на эту должность в 2016-2017 годах Денис Радов работал руководителем аппарата гендиректора "Укроборонпрома" Романа Романова.

В тот же день Кабмин назначил заместителем председателя Государственной службы экспортного контроля Александра Шайтана с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет. 

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