Кабмин сменил руководителя Службы экспортного контроля

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №911-р от 2 октября обнародовано на официальном правительственном портале.
Согласно данным реестра электронных деклараций НАПК, в последние годы Шайтан занимал должность заместителя директора ГП "Держвуглепостач".
Другим своим распоряжением №910-р Кабмин принзнал утратившим силу распоряжение о назначении врио указанной службы Дениса Радова.
Как сообщалось, Кабмин назначил Радова временным руководителем Госслужбы экспортного контроля 21 августа.
До назначения на эту должность в 2016-2017 годах Денис Радов работал руководителем аппарата гендиректора "Укроборонпрома" Романа Романова.
В тот же день Кабмин назначил заместителем председателя Государственной службы экспортного контроля Александра Шайтана с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет.