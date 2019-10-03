Жилой фонд и объекты соцсферы в Украине готовы к отопительному сезону, – Бабак

Об этом сказала министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Органы местного самоуправления готовы начать подключение отопления к объектам социальной сферы с 10 октября, а жилого фонда – с 15 октября. Но по факту отопительный сезон начнется тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха будет ниже +8С. Что касается технической готовности, то, по информации из регионов, готовности жилого и социального фондов составляет почти 100%, а коммунальных предприятий теплоэнергетики – 100%. Есть определенные проблемы с вхождением в отопительный период в частных предприятиях и тепловиков Донецкой и Луганской областей, которые Правительство решает совместно с органами местного самоуправления", – отметила Бабак.

По информации от областных и Киевской городской государственных администраций, по состоянию на 1 октября готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019/20 года такая:

Жилой фонд: из 153 732 жилых домов, которые должны быть комплексно подготовлены к зиме подготовлены 153 224 домов (99,7% от плана). Готовность жилого фонда, обслуживаемого управляющими — 99,7%, ОСМД, ЖСК или самостоятельно жителями – 99,5%.

Объекты социально-культурного назначения: из 40 530 объектов готовы 40 524 (99,99%). Готовность учебных заведений – 16 342 (99,99%), дошкольных учебных заведений-12 753 (100%) и 11 429 учреждений здравоохранения (99,96%).

Объекты теплоснабжения:

подготовлено к работе 19 924 котельных (99,7%);

проведен капитальный ремонт или реконструкцию 322 котельных.

заменен 481 котел;

капитально отремонтировано 275 котлов;

подготовлено к работе 19 805,9 километров тепловых сетей (в двухтрубном исчислении);

заменено 261,98 километров тепловых сетей (в двухтрубном исчислении);

подготовлено к работе 5 281 центральный тепловой пункт;

созданы запасы угля в количестве 274,8 тыс. тонн и 9,7 тыс. тонн жидкого топлива (мазута).

Объекты водопроводно-канализационного хозяйства:

отремонтировано или заменено водопроводных сетей 1290 км и канализационных сетей 373,2 км;

подготовлено 2061 водопроводную насосную станцию и 2396 канализационных насосных станций, 233 водопроводных очистных сооружения и 724 канализационных очистных сооружения.

Дорожно-мостовое хозяйство:

проведен капитальный и текущий ремонта улиц и дорог – 15 175,36 тыс. м2, что составляет 97,6% от общего объема работ;

подготовлено 6 496 единиц специализированной техники;

подготовлено шанцевых инструментов – более 2 680 тыс. единиц;

заготовлено посыпочного материала и реагентов – 1 114,35 тыс. тонн.

Все регионы технически готовы начать отопительный сезон за исключением:

Запорожская область: не завершена подготовка 11 котельных, части жилых домов и ряда объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

Львовская область: остаются не подготовлены ТЭЦ, подающих тепло жителям городов Новый Роздол и Новояворовск;

Вопрос подключения отопления в городах Смела и Шепетовка решается;

Донецкая область – вопрос реструктуризации долга НАК "Нафтогаз" на стадии урегулирования.

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