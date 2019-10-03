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03.10.19 19:49

Жилой фонд и объекты соцсферы в Украине готовы к отопительному сезону, – Бабак

Отопительный сезон 2019/20 должен начаться вовремя во всех городах Украины – 15 октября. Но в каждом регионе органы местного самоуправления сами решают, когда начинать отопительный сезон., поскольку все зависит от температурных режимов, технической готовности предприятий теплоэнергетики и погашения долгов за газ.

отопление

Об этом сказала министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Органы местного самоуправления готовы начать подключение отопления к объектам социальной сферы с 10 октября, а жилого фонда – с 15 октября. Но по факту отопительный сезон начнется тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха будет ниже +8С. Что касается технической готовности, то, по информации из регионов, готовности жилого и социального фондов составляет почти 100%, а коммунальных предприятий теплоэнергетики – 100%. Есть определенные проблемы с вхождением в отопительный период в частных предприятиях и тепловиков Донецкой и Луганской областей, которые Правительство решает совместно с органами местного самоуправления", – отметила Бабак.

По информации от областных и Киевской городской государственных администраций, по состоянию на 1 октября готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019/20 года такая:

Жилой фонд: из 153 732 жилых домов, которые должны быть комплексно подготовлены к зиме подготовлены 153 224 домов (99,7% от плана). Готовность жилого фонда, обслуживаемого управляющими — 99,7%, ОСМД, ЖСК или самостоятельно жителями – 99,5%.

Объекты социально-культурного назначения: из 40 530 объектов готовы 40 524 (99,99%). Готовность учебных заведений – 16 342 (99,99%), дошкольных учебных заведений-12 753 (100%) и 11 429 учреждений здравоохранения (99,96%).

Объекты теплоснабжения:

Объекты водопроводно-канализационного хозяйства:

Дорожно-мостовое хозяйство:

Все регионы технически готовы начать отопительный сезон за исключением:

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