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03.10.19 19:40

Фигуранта производства ГБР об украденной агротехнике избрали следователем ГБР

Внутренняя конкурсная комиссия Государственного бюро расследований избрала следователем фигуранта производства об украденной агротехнике, которое расследует само же Госбюро. Фигуранту дела могут доверить расследование преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции.

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Об этом сообщает Bihus.Info, передает БизнесЦензор.

Речь идет о Цыбе Николае Дмитриевиче, который сейчас работает следователем Нацполиции. Госбюро расследует производство №42018110000000430, открытое из-за действий Цыбы. В 2018 году Цыба изъял сельскохозяйственную технику, удобрения и культуры предпринимателя Гувена Али во время осмотра, проведенного без разрешения следственного судьи. И в дальнейшем вернул предпринимателю не всю технику и имущество.

По оценкам пострадавшего, следователь Цыба потерял вещественные доказательства на сумму более $150 тыс. Отмечается, что это только то, что попало в протокол изъятия и не вернулось владельцу, часть техники, по словам пострадавшего, исчезла без всякой фиксации.

В августе 2019 года Внутренняя комиссия ГБР выбрала Цыбу победителем конкурса на должность следователя Киевского теруправления ГБР в отдел по расследованию преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции. То есть именно той категории преступлений, в которой следователем ГБР сейчас расследуются действия самого Цыбы.

Из протокола заседания Внутренней конкурсной комиссии ГБР известно, что за избрание Цибы на должность следователя ГБР проголосовало три члена комиссии, против - два. В итоге комиссия рекомендовала директору Бюро Роману Трубе назначить Цибу в ГБР.

В заседании комиссии принимали участие Екатерина Грищенко, Тарас Бойко, Тамара Березюк, Артем Бугаец и Ирина Юрчук.

Заявитель по делу ГБР о пропаже техники на более $150 тыс, изъятой Цыбой, письмом проинформировал директора ГБР Романа Трубу о производстве относительно возможного будущего сотрудника бюро.

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