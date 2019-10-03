Убытки "Житомигаза" превысят 300 миллионов

К концу года убытки предприятия составят 317 млн грн, что на 44% больше, чем в прошлом году, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Житомигаза".

В компании заявляют, что уже четвертый год подряд тариф для общества является экономически необоснованным. За это время общая сумма убытков составила 543,4 млн грн, а сотни квалифицированных работников были вынуждены уйти с занимаемых должностей.

"НКРЭКУ уже четвертый год подряд уклоняется от пересмотра тарифа для операторов ГРС. Действующий тариф на распределение природного газа для АО "Житомиргаз" составляет всего 9% от действующего тарифа на газ для конечного потребителя", – подчеркивается в сообщении.

Так, цена на газ для конечного бытового потребителя это – 6,47 грн за куб м, в свою очередь доля АО "Житомиргаз" – 0,58 грн. Эти средства идут на выполнение инвестиционной программы: установление индивидуальных приборов учета, ремонт элементов системы газоснабжения области, а также выплату заработных плат работникам компании.

При этом за несколько лет акционерное общество "Житомиргаз" почувствовало существенный отток и нехватку квалифицированных работников компании. Всего с начала года заявление об увольнении написал 247 работников. Основная причина – низкая заработная плата, которая заложена в тарифе на уровне 2016 года. За этот же период средняя зарплата в Житомирской области возросла в 2,03 раза.

Читайте также: На Житомирщине 11 производителей тепла не нашли поставщика газа

"Ряд проблем дополняет и обеспечение горюче-смазочными материалами, техническими средствами для служб, например как аварийно-диспетчерская служба. Если в 2014 году АО "Житомиргаз" обеспечивало круглосуточное дежурство в городе Житомир и районе четырех бригад АДС, то сегодня общество может содержать всего две", – отмечается в сообщении.

В компании подчеркивают, что дальнейшее игнорирование госрегулятором НКРЭКУ просьбы операторов ГРС посмотреть долю в тарифе усложняют ситуацию, создавая все больше рисков безопасности и стабильности газораспределения всем категориям потребителей.

"В случае аварийных ситуаций отключение в отопительный период от источника газоснабжения теплоснабжающих, теплотранспортных и теплогенерирующих организаций, обеспечивающих энергией население, предприятия, учреждения и организации, может привести к чрезвычайной ситуации техногенного характера, которая по своим последствиям может быть признана чрезвычайной ситуацией регионального или государственного значения", – обращают внимание в компании.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram