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03.10.19 20:27

Google начнет предупреждать пользователей о ненадежных паролях

Компания Google анонсировала изменение, призванное обеспечить более высокий уровень защиты в интернете. Речь об обновлении встроенного в Chrome и Android менеджера паролей Google - теперь он может дать оценку надежности сохраненных и используемых пользователем паролей.

google,chrome

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Если тот или другой пароль пользователя ненадежен, функция Password Checkup сообщает об этом, настоятельно рекомендуя сменить его на другой. Если один и тот же пароль используется для нескольких аккаунтов или комбинация слишком простая - пользователь тоже получит предупреждение.

До этого момента проверка паролей работала только через фирменное расширение Google Password Checkup, которое было запущено в феврале этого года. Теперь раздел "Проверка паролей" есть непосредственно в браузере Chrome. В будущем функциональность будет по умолчанию встроена прямиком в браузер Chrome, что существенно упростит работу с инструментом.

Пароли передаются на проверку в зашифрованном виде, так что за безопасность можно не переживать. В ходе проверки выполняется сверка данных с базой "ненадежных паролей", замеченные в разного рода утечках. Само собой, Google намерена постоянно обновлять базу, черпая информацию с различных источников, включая дарквеб. Ранее Google говорила, что сверка проводится по базе из 4 млрд аккаунтов.

По словам Google, с момента запуска расширение Password Checkup для браузера Chrome загрузили более миллиона раз, примерно половина пользователей получили уведомления, что их пароли были украдены третьими лицами.

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