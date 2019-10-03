Евросоюз отказался признавать российские паспорта жителей оккупированного Донбасса

Об этом сообщает прес-служба Еврокомисии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Жители Донбасса могут обращаться за визами для поездок в страны-члены Евросоюза исключительно в консульствах на территории Украины. Список правил был подготовлен в связи с просьбой стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнании паспортов жителей "ЛНР" и "ДНР", изданных в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

"Согласно визовому кодексу ЕС, заявители на получение шенгенской визы, которые на законных основаниях проживают в неподконтрольных Украины районах Донецкой и Луганской областей, должны подать заявление на получение визы в консульство государств-членов ЕС в Украине, независимо от проездного документа, который у них есть", - говорится в заявлении ЕК.

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Как сообщалось, в апреле президент РФ Владимир Путин упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям подконтрольных пророссийским боевикам районов Донецкой и Луганской областей Украины.

В июле Путин расширил действие упрощенного порядка получения гражданства России на жителей подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей.

Украина неоднократно заявляла, что не признает российских паспортов, выданных жителям Донбасса. В Евросоюзе сообщили, что разрабатывают "единые рекомендации" по "идентификации и возможному непризнанию" паспортов РФ, выданных жителям районов Донецкой и Луганской областей, подконтрольных пророссийским боевикам.

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