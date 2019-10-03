Нацбанк подписал меморандум о сотрудничестве с Кабмином

Как сообщает пресс-служба НБУ, этот документ должен стать основой совместных усилий институтов для обеспечения ценовой стабильности как необходимой предпосылки для устойчивого экономического роста в Украине, передает БизнесЦензор.

В НБУ отмечают, что кооперация между органами дополнительно будет способствовать улучшению ожиданий населения и бизнеса, в частности инфляционных, и повысит доверие инвесторов к украинской экономике.

"Низкая и предсказуемая инфляция ускорится в среднесрочной перспективе снижение процентных ставок и оживление кредитования экономики. А расширение доступа бизнеса и населения к дешевым финансовым ресурсам со своей стороны станет тем двигателем, который позволит нам перезапустить экономику и ускорить ее рост. И это цель, объединяющая две наши отдельные институты", – подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук.

Согласно документу, с этой целью Национальный банк будет и дальше проводить монетарную политику, направленную на снижение инфляции до цели 5% с допустимым диапазоном отклонений +/- 1 п. п. Со своей стороны правительство обязуется поддерживать снижение инфляции до цели 5% посредством проведения взвешенной экономической политики.

В частности, речь идет о:

предсказуемой бюджетной политике, направленной на обеспечение устойчивости государственных финансов;

управлении государственным долгом, которое имеет целью уменьшение расходов на обслуживание долгов;

развитии финансового рынка;

управлении государственными банками согласно определенной стратегии и постепенном уменьшении доли государства в банковском секторе до 20%;

эффективной антимонопольной политике для создания конкурентной среды для механизмов ценообразования и защиты граждан от злоупотреблений монополистов;

прозрачной приватизации и повышении эффективности деятельности государственных предприятий;

прозрачной и предсказуемой политике в сфере административно регулируемых цен и тарифов;

дедолларизации экономики.

В то же время Национальный банк готов поддерживать экономическую политику Кабинета министров, в частности, для обеспечения устойчивости государственных финансов и расширения доступа бизнеса и граждан к значительно более дешевых финансовых ресурсов при условии, что это не будет препятствовать достижению целей ценовой и финансовой стабильности.

"Эффективная координация экономической, фискальной и монетарной политики является исключительно важной для обеспечения ценовой стабильности. Этим путем шло много стран, которые в результате налаженного сотрудничества за последние десятилетия продемонстрировали заметную устойчивость в финансовых и экономических кризисов. А теперь к ним присоединилась и Украина", – отметил председатель Национального банка Яков Смолий.

В Украине такая координация между правительством и Нацбанком будет происходить через проведение регулярных консультаций на уровне руководства и специалистов государственных институтов, в частности:

стратегических вопросов проведения монетарной и фискальной политики с точки зрения обеспечения ценовой и финансовой стабильности во время заседаний Совета по финансовой стабильности;

анализа текущей экономической ситуации, макроэкономических прогнозов, достижения целей по инфляции, развитию финансовых рынков, прогнозированию ликвидности и тому подобное;

обсуждение вопросов параметров фискальной политики и устойчивости государственного долга, в частности при подготовке Бюджетной декларации и составлении проекта государственного бюджета Украины.

Кроме того, координация политики будет осуществляться благодаря регулярному обмену информацией. Во-первых, Национальный банк регулярно информировать правительство и общественность относительно собственного макроэкономического прогноза, достижение целей по инфляции, факторов развития инфляционных процессов и мер, направленных на достижение этих целей. Во-вторых, Кабинет министров заблаговременно уведомлять Нацбанк о планируемых изменениях административно регулируемых цен и тарифов, а также предоставлять прогноз динамики средств на счетах правительства и планы по осуществлению государственных заимствований.

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Как сообщалось, во вторник состоялось совещание руководства НБУ с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексее Гончаруком и командой финансово-экономического блока правительства, итогом которой стала разработка вышеуказанного меморандума.

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, на совещании обсуждались темы экономического роста, ситуация на валютном рынке, снижение инфляции и необходимость оживления кредитования.

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