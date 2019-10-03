Рада повысила штрафы для чиновников за нарушения при выдаче разрешений

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0889 во втором чтении во время пленарного заседания в четверг проголосовали 299 народных депутатов.

Председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский напомнил, что это переходный законопроект, которым предложено изложить статью №166-10 "Нарушение требований законодательства о разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" Кодекса Украины об административных правонарушениях в новой редакции.

В новой редакции статьи уточнены и расширены виды возможных правонарушений со стороны разрешительных органов, а также увеличен размер штрафов за такие нарушения до 50-100 необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное нарушение – до 100-150 необлагаемых. В действующей редакции статьи штрафы установлены в размере от 30 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан (за повторное нарушение).

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