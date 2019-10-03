Украина сократила экспорт сахара на 27%, – "Укрцукор"

Об этом сообщили в Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным ассоциации, за отчетный период произошли изменения в географии экспортных поставок.

"Хотя лидером импорта у нас остается Узбекистан, отгрузка в эту страну существенно уменьшились - с 210 тыс. до 96 тыс. тонн. На второе место поднялся Азербайджан с показателем 74 тыс. тонн, который занимал в прошлом сезоне третье место (43 тыс. тонн). На третьем месте разместился Таджикистан с показателем 36 тыс. тонн (в 2017/18 МГ - 16 тыс. тонн и девятое место)", - заявила заместитель председателя правления "Укрцукор" Руслана Яненко.

Она отметила, что доля поставок в Узбекистан в общем объеме экспорта уменьшилась с 37% в 2017/18 МГ до 24% в 2018/19 МГ. Причинами сокращения отгрузок, по ее мнению, являются, в первую очередь, изменение налоговой политики в Узбекистане, а также большое количество логистических проблем в сезоне, связанных с поставками украинского сахара в Узбекистан. В сезоне 2018/19 МГ увеличились поставки в Израиль и Ливию, которые заняли седьмое и восьмое места в общем рейтинге импортеров украинского сахара.

По оценкам ассоциации, экспорт сахара в 2019/2020 МГ составит ориентировочно 300 тыс. тонн.

Как сообщалось, производство сахара в 2018/19 маркетинговом году уменьшилось на 15% по сравнению с предыдущим МГ - до 1,82 млн тонн. В сезоне работало 42 сахарных завода.

По оценкам ассоциации "Укрцукор", количество работающих сахарных заводов в 2019/20 сезоне сократится с 42 до 32, а производство сахара ожидается на уровне 1,1-1,2 млн тонн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram