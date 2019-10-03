Мининфраструктуры подготовит проект дноуглубления Днепра

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе пресс-конференции "Содействие транспортному развитию реки Днепр" в Житомире 3 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы проводим технико-экономическое обоснование (проекта дноуглубления), изучаем в том числе и вопросы экологии, чтобы потом не было замечаний, что не были учтены какие-либо риски или был допущен экоцид. Но наша цель - двигаться очень быстро", - сказал Криклий.

По его словам, со своей стороны Беларусь в лице Министерства транспорта уже подписала инвестиционный договор с инвестором о строительстве порта в Нижних Жарах.

"Сегодня мы обсудили, как мы поэтапно будем двигаться в части обеспечения глубин по реке Днепр на украинской территории, что, безусловно, очень важно для республики Беларусь и дальнейшего развития водного транспорта", - отметил Криклий.

Министр заявил, что развитие водного сообщения Е-40 является одним из приоритетов президента Украины, премьер-министра и правительства.

"Мы имеем общую цель и все шансы изменить геополитическую ситуацию и реализовать тот инфраструктурный потенциал, который из-за законодательной неурегулированности и отсутствия инфраструктурного транспортного коридора в последнее время не был реализован. Убеждены, что обе стороны от этого выиграют", - подчеркнул он.

Криклий также отметил, что одна из приоритетных задач Мининфраструктуры - развитие речного сообщения.

"Мы понимаем, что лучшие результаты будут достигнуты, если речное сообщение заработает в трех странах - Украина, Беларусь и Польша. Тогда мы сможем обеспечить связь между Балтийским и Черным морями, и ситуация в транспортных маршрутах изменится кардинально. Но, несмотря на это, мы уже будем нарабатывать транспортное сообщение, чтобы обеим странам можно было импортировать и экспортировать грузы", - подчеркнул глава Министерства инфраструктуры.

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