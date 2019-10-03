Маркарова оспорит претензии НАПК к ее декларации в суде

Об этом Маркарова сообщила в Facebook, передает БизнесЦензор

"Учитывая, что пригласили меня в НАПК публично, информирую также публично результат. Проверено три года: 2015, 2016, 2017 годы. Составлен в отношении меня один протокол за 2017 год об админнарушении относительно "недостоверной", по мнению НАПК, стоимости декларирования квартиры, моей зарплаты в Минфине и денежных средств на счетах и некоторых незначительных доходов в целом на сумму больше 100 но меньше 250 минимумов. С протоколом не согласна, поэтому готовлюсь предоставлять эти же объяснения в суде", - написала Маркарова.

"При этом все задекларировано, конфликтов интересов не выявлено. Вопрос как и в предыдущий раз, методологические", - добавила Маркарова.

Как сообщалось, ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило министра финансов Оксану Маркарову для дачи объяснений и при наличии оснований - составления протоколов об административных правонарушениях.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram