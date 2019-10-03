Рада упростила использование строительных норм для застройщиков

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1052 во втором чтении во время пленарного заседания в четверг проголосовали 259 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на обеспечение повышения качества строительных норм и уменьшения количества необоснованных обязательных требований, что будет способствовать внедрению новых технологий и усилению инвестиционной привлекательности строительного рынка.

"На сегодня действующие строительные нормы часто носят распорядительный характер и слишком зарегулированы, не позволяя прозрачно и быстро вводить на рынок новые технологии и материалы. Это не отвечает насущным потребностям на рынке строительства и создает препятствия для внедрения инновационных и прогрессивных технологий", – отмечают авторы документа.

В частности, законом определены методы нормирования в строительстве (параметрический, распорядительный, целевой), определен объект нормирования, а также расширенкруг базовых организаций в сфере строительства, которые4 выполняют функции по осуществлению работ по нормированию в строительстве.

При этом законом установлено предпочтение параметрическому методу при формировании требований строительных норм. Такой метод предусматривает установление параметров, определяющих безопасность, функциональность и качество объекта нормирования. В качестве параметров используют цели, функциональные требования и критерии, которым должен соответствовать объект.

В то же время установленный сейчас распорядительный метод заключается в по-элементном описании строительного объекта, в соответствии с которым предлагаются решения, конструкции, материалы, рабочие характеристики и тому подобное.

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В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады раскритиковало такой подход.

"Предпочтение параметрическому методу нормирования фактически приведет к применению в большинстве случаев именно этого метода, что не всегда оправдано, так как при параметрическом методе преимущество принадлежит цели строительства, которая может быть достигнута различными альтернативными путями, вместо детального описания материалов и методов, размеров и места расположение конструкций и компонентов, других специфических характеристик в строительстве, что, например, характерно для распорядительного метода нормирования. В результате под угрозу ставится безопасность жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды", – отмечают парламентские эксперты.

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