Европейский партнер "Газпрома" не видит смысла менять маршрут "Северного потока-2"

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Согласно планам консорциума, газопровод должен начать перекачивать природный газ из России в Германию до конца текущего года. Однако Дания пока не разрешила прокладку труб через свои территориальные воды.

Проект газопровода реализует "Газпром" с привлечением инвестиций англо-нидерландской Shell, германских Uniper и Wintershall, французской Engie и австрийской OMV.

Как сообщалось, накануне российский президент Владимир Путин заявил, что если Дания не разрешит проложить в своих водах газопровод "Северный поток-2", Россия найдет другие маршруты для его прокладки, хотя это может сдвинуть сроки его запуска, запланированного на 1 января 2020 года.

Ранее председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что компании нужно полтора месяца, чтобы достроить "Северный поток-2", однако компания не может этого сделать без разрешения Дании. Иначе "Газпром" проведет трубопровод по нейтральным водам, хотя и "круги давать - это не здорово".

Напомним, в сентябре глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года все еще есть, но все упирается в позицию датских властей.

По оценке оператора проекта компании Nord Stream 2, задержка запуска газопровода "Северный поток-2" из-за отсутствия необходимых разрешений Данииможет составить до 8 месяцев, что будет стоить проекту дополнительные 660 миллионов евро ($740 млн).

Срок запуска газопровода "Северный поток-2", который строит "Газпром", является критичным для переговоров о будущем транзита российского газа через Украину. Текущий газовый контракт между Киевом и Москвой истекает в конце 2019 года.

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