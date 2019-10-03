Рада приняла закон для противодействия рейдерству

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1056-1 во втором чтении во время пленарного заседания в четверг проголосовали 284 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к документу, закон призван устранить основные юридические пробелы, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса, создавая условия для рейдерства.

Основные положения законопроекта предусматривают: прекращение деятельности аккредитованных субъектов, введение обязательности нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав, внедрение принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав, а также повышение ответственности за нарушение соответствующих регистрационных процедур.

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По мнению авторов законопроекта, практика показала нецелесообразность дальнейшего использования института так называемых аккредитованных субъектов, поскольку значительное их количество принимало активное участие в сомнительных или и откровенно преступных регистрационных действиях.

"Кроме того, важной является необходимость введения обязательности нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав, поскольку без этого практически невозможно остановить обращение поддельных документов на имущество", – отмечается в пояснительной записке.

Авторы также считают необходимым внедрение принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав, когда регистрационное действие проводится нотариусом, который удостоверил соответствующий документ о вещном праве.

Согласно данным на сайте Минюста, большинство аккредитованных субъектов государственной регистрации – это коммунальные предприятия. При этом аккредитация подавляющего большинства из них уже прекращена.

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