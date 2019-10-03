Иностранный инвестор профинансирует создание IT-системы для борьбы с контрабандой в Украине, – Минэкономики

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает БизнесЦензор.

Иностранные инвестиции удалось привлечь по итогам проведенного Государственным инновационным финансово-кредитным учреждением (ГИФКУ) инвестиционного конкурса на создание информационно-технологической инфраструктуры для обеспечения функционирования "Государственной автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга, анализа и контроля оборота товаров, работ, услуг, документов" Минэкономики (в лице ГП "Держинформаналитика").

Как подчеркнул руководитель ГП "Держинформаналитика" Кирилл Маслов, впервые в истории современной независимой Украины государство начало решать вопрос детенизации экономики на цифровом уровне.

"Создание и внедрение Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства "Государственной автоматизированной информационной системы (АИС) мониторинга, анализа и контроля оборота товаров, работ, услуг, документов", позволит на высокотехнологичном уровне уменьшить уровень незаконного оборота продукции, в первую очередь контрафакта и контрабанды, и увеличить минимум на 20% денежные поступления в бюджет Украины", – подчеркивается в сообщении.

В ГИФКУ пояснили, что реализация инвестиционного проекта не предусматривает бюджетного финансирования, однако требует значительной административно-организационной и нормативно-правовой работы со стороны государства.

В свою очередь зарубежный инвестор вложит десятки миллионов долларов инвестиций в создание информационно-технологической инфраструктуры для работы государственной АИС. Учитывая вопросы национальной экономической безопасности Украины, основой технологического решения будет исключительно украинская запатентованная технология.

Созданная инвестором информационно-технологическая инфраструктура позволит по единому национальному стандарту кодирования (маркировки) продукции, поставлять в государственную АИС актуальную статистическую информации об обороте товаров, работ, услуг, документов на экономической территории Украины и обеспечит технологическую и правовую защиту прав добросовестных производителей/импортеров и потребителей на уровне государства.

Как отмечается в сообщении, по итогам конкурса представитель инвестора поблагодарил ГИФКУ и Минэкономики за высокий уровень его организации и обратил внимание на положительную динамику улучшения инвестиционного климата в Украине.

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