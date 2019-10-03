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03.10.19 15:04

Крупнейший порт Украины побил пятилетний рекорд по перевалке грузов

Госстивидор ГП МТП "Пивденный" в сентябре перевалил 1,63 млн тонн грузов, почти вдвое превысив плановый показатель. Последний раз подобный объем грузоперевалки в порту фиксировали в марте 2014 года, когда госпредприятие перевалило 1,65 млн тонн.

Крупнейший порт Украины побил пятилетний рекорд по перевалке грузов

Об этом сообщили на госпредприятии, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

По данным порта, грузооборот в сентябре превысил прошлогодний показатель на 59%, или на 604 тыс. тонн.

Больше всего в сентябре порт перевалил руды - 1,21 млн тонн, импорт коксующегося угля составил 195,4 тыс. тонн, энергетического угля - 110,7 тыс. тонн. Также госстивидор перевалил 55,1 тыс. тонн чугуна и 32 тыс. тонн импортных минеральных удобрений.

Всего за сентябрь 2019 года у оперативных причалов госпредприятия обработали 21 судно и 18,41 тыс. полувагонов. В сентябре 2018 года порт обработал 14 судов и 11,96 тыс. полувагонов.,

"В октябре готовимся принять еще около 1,5 млн тонн грузов", - сказал и.о. директора госстивидора Анатолий Яблунивский.

ГП МТП "Пивденный" в августе 2019 года нарастил перевалку в два раза. Госстивидор обеспечил перевалку 1,54 млн тонн грузов, что составило 163% от запланированного на этот месяц.

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