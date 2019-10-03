Крупнейший порт Украины побил пятилетний рекорд по перевалке грузов

Об этом сообщили на госпредприятии, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

По данным порта, грузооборот в сентябре превысил прошлогодний показатель на 59%, или на 604 тыс. тонн.

Больше всего в сентябре порт перевалил руды - 1,21 млн тонн, импорт коксующегося угля составил 195,4 тыс. тонн, энергетического угля - 110,7 тыс. тонн. Также госстивидор перевалил 55,1 тыс. тонн чугуна и 32 тыс. тонн импортных минеральных удобрений.

Всего за сентябрь 2019 года у оперативных причалов госпредприятия обработали 21 судно и 18,41 тыс. полувагонов. В сентябре 2018 года порт обработал 14 судов и 11,96 тыс. полувагонов.,

"В октябре готовимся принять еще около 1,5 млн тонн грузов", - сказал и.о. директора госстивидора Анатолий Яблунивский.

ГП МТП "Пивденный" в августе 2019 года нарастил перевалку в два раза. Госстивидор обеспечил перевалку 1,54 млн тонн грузов, что составило 163% от запланированного на этот месяц.

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