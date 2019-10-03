Министр инфраструктуры анонсировал частичную продажу "Укрпочты" и "Укрзализныци"

Как передает БизнесЦензор, об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Верховная Рада приняла законопроект 1054-1 об отмене перечень запрещенных к приватизации объектов. Из перечня объектов исключили "Укрпочту" и "Укрзализныцю". Это не значит, что их продадут с молотка, но это убедительный сигнал, что государственный бюджет сможет пополниться деньгами, а инвесторы смогут модернизировать предприятия", – сообщил Криклий.

Министр уточнил, что контрольный пакет акций в этих компаниях останется в собственности государства.

"Стратегические объекты останутся с долей государства не менее 50%+1 акция, но смогут активно работать над поиском стратегических инвесторов. Кто знает, может это будет один из крупнейших e-commerce гигантов или международных финансовых организаций", – отметил глава Мининфраструктуры.

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Как сообщалось, накануне Верховная Рада приняла закон "О признании утратившим силу закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

Как сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, главная цель принятого законопроекта – снять искусственные запреты для приватизации государственного имущества.

"Перечень из более 1000 объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации по закону 1999 года требует пересмотра, поскольку был сформирован на советских подходах определения государственной собственности и модель управления таким имуществом не могла обеспечить его эффективное использование", – отметил министр

В Минэкономики отмечают, что принятые новации не коснутся объектов, обеспечивающих национальную безопасность, предприятий, производящих вооружение для ВСУ, атомной энергетики, спортивных объектов, объектов связи, культуры, предприятий, обеспечивающих безопасность движения и навигации.

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