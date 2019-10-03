Рада упростила аренду государственного и коммунального имущества

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1055-1 во втором чтении во время пленарного заседания в четверг проголосовали 266 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документом упрощена процедура передачи в аренду объектов государственной и коммунальной собственности.

"Передача в аренду государственного и коммунального имущества в соответствии с законом вместо устаревшей процедуры проведения конкурса будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество государственной и коммунальной собственности на электронном аукционе в электронной торговой системе", – сказано в документе.

При этом законом предусмотрено создание двух перечней такого имущества – "Перечень первого типа" (Перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе) или "Перечень второго типа" (Перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона).

Законом также определены ключевые этапы процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества в электронной торговой системе.

При этом порядок функционирования электронной торговой системы, передачи имущества в аренду, подачи заявлений, проведения аукционов, размер, порядок уплаты и возврата гарантийных и регистрационных взносов, платы за участие в аукционе (вознаграждения оператора), подписания и опубликования протокола, договора по результатам аукциона утверждаются Кабинетом министров.

В том числе Кабмин уполномочен утверждать условия передачи в аренду государственного имущества в составе магистральных газопроводов и подземных хранилищ газа, входящих в состав Единой газотранспортной системы.

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Кроме того, законом предусматривается, что протокол о результатах аукциона формируется и публикуется электронной торговой системой автоматически в день завершения аукциона в электронной форме. В то же время, сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению до окончания аукциона.

Законом также урегулирован порядок передачи в аренду имущества без проведения аукциона и закрепляется субъектный состав и основания для такой передачи имущества в аренду без аукциона.

В Главном юридическом управлении раскритиковали подготовленный ко второму чтению законопроект, указав, что отдельные его положения не соответствуют и не согласуются с нормами Конституции и ряда других законов Украины, а также не учитывают правовые позиции Конституционного Суда Украины.

"Обращаем также внимание на то, что проект закона носит рамочный характер и непосредственно не содержит завершенных механизмов правового регулирования. Следовательно, Кабинет министров наделен рядом полномочий, которые, по нашему мнению, не учитывают требований Конституции", – отмечается в выводах.

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