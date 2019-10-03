Фонд национального благосостояния может получить до 2 миллионов га земли, – советник премьера

Об этом сообщил советник премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам Алексей Мушак, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Моя позиция: у нас должен быть создан Фонд национального благосостояния. 1-2 млн га нужно оставить в Фонде, продавать права аренды и генерировать 10 млрд грн ежегодно, а эти средства направлять на инфраструктуру, образование. То, что касается земель Министерства обороны, было бы неплохо направить их на строительство флота на Черном море", – сказал Мушак.

Кроме того, советник главы правительства сообщил, что безоплатная приватизация земель не будет отменена, но, возможно, она будет скорректирована.

Как сообщалось, Программой деятельности правительства, презентованной 30 сентября, предусмотрено создание Фонда национального благосостояния, который возьмет в управление стратегические госпредприятия.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram