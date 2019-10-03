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03.10.19 13:08

АМКУ рассматривает сделку по покупке Тигипко отеля Radisson Blu на Подоле

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает вопрос предоставления разрешения кипрской компании Devisal Limited, принадлежащей украинскому бизнесмену Сергею Тигипко, купить акции Wesla Investments Limited (Британские Виргинские о-ва).

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Как указывается в повестке дня АМКУ, соответствующая сделка обеспечит Devisal Limited превышение 50% голосов в высшем органе управления компании Wesla Investments, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Единого госреестра, Wesla Investments Limited является единственным участником со 100% долей в уставном капитале ООО "Веон Плюс", являющегося собственником Radisson Blu Hotel на Подоле.

Конечным бенефициаром ООО, по состоянию на 3 октября, числится гражданин Молдовы Виктор Гараба.

До июня 2016 года, согласно госреестру, конечным бенефициаром ООО "Веон Плюс" выступал гражданин РФ Сергей Ковалев.

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Как сообщалось, по данным юридической группы CMS, сделка по покупке гостиницы Radisson Blu Hotel на Подоле Сергеем Тигипко осуществлена в 2016 году, ее стоимость составила 9,2 млн евро.

Гостиница Radisson Blu Hotel на 163 номера по ул.Братской, 17-19 была открыта в 2012 году. Инвестором проекта выступило российское ЗАО "Отель Девелопмент". Инвестиции в объект ориентировочно составили $40-45 млн.

ООО "Веон Плюс" основано в 2006 году, в 2012 году общество передало целостный имущественный комплекс гостиницы Radisson Blu Hotel на Подоле в управление Rezidor Hotels Aps Danmark (Дания).

ООО "Веон Плюс" по итогам деятельности в 2018 году получило 3,7 млн чистой прибыли против 63,8 млн грн чистого убытка в 2017 году. Его чистый доход повысился на 34% - до 140,16 млн грн. Размер уставного капитала ООО составляет 24 млн грн.

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