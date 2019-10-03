АМКУ рассматривает сделку по покупке Тигипко отеля Radisson Blu на Подоле

Как указывается в повестке дня АМКУ, соответствующая сделка обеспечит Devisal Limited превышение 50% голосов в высшем органе управления компании Wesla Investments, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Единого госреестра, Wesla Investments Limited является единственным участником со 100% долей в уставном капитале ООО "Веон Плюс", являющегося собственником Radisson Blu Hotel на Подоле.

Конечным бенефициаром ООО, по состоянию на 3 октября, числится гражданин Молдовы Виктор Гараба.

До июня 2016 года, согласно госреестру, конечным бенефициаром ООО "Веон Плюс" выступал гражданин РФ Сергей Ковалев.

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Как сообщалось, по данным юридической группы CMS, сделка по покупке гостиницы Radisson Blu Hotel на Подоле Сергеем Тигипко осуществлена в 2016 году, ее стоимость составила 9,2 млн евро.

Гостиница Radisson Blu Hotel на 163 номера по ул.Братской, 17-19 была открыта в 2012 году. Инвестором проекта выступило российское ЗАО "Отель Девелопмент". Инвестиции в объект ориентировочно составили $40-45 млн.

ООО "Веон Плюс" основано в 2006 году, в 2012 году общество передало целостный имущественный комплекс гостиницы Radisson Blu Hotel на Подоле в управление Rezidor Hotels Aps Danmark (Дания).

ООО "Веон Плюс" по итогам деятельности в 2018 году получило 3,7 млн чистой прибыли против 63,8 млн грн чистого убытка в 2017 году. Его чистый доход повысился на 34% - до 140,16 млн грн. Размер уставного капитала ООО составляет 24 млн грн.