БизнесЦензор

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03.10.19 10:54

Цены на нефть упали ниже $58 за баррель

Фьючерсы на нефть утром в четверг торговались разнонаправленно после падения на предыдущей сессии, на фоне опасений об ухудшении перспектив мировой экономики.

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Фьючерсы на Brent утром четверга снизились на 0,21% – до $57,57 за баррель после падения на 2% на предыдущей сессии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI выросли 0,08% – до $52,68 за баррель, потеряв 1,8% в среду.

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Как отмечает агентство, по настроениям инвесторов на предыдущей сессии ударили данные, указавшие на больший, чем ожидалось, рост запасов нефти в США на прошлой неделе.

Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 27 сентября, на 3,10 миллиона баррелей до 422,64 млн баррелей, сообщило накануне Управление энергетической информации (EIA).

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