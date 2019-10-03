Рада одобрила переход на среднесрочное планирование ремонтов дорог

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1064 в первом чтении во время пленарного заседания в среду проголосовали 305 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, для реализации одного строительного объекта, в том числе в дорожной отрасли, в среднем необходимо 1,5 года. В то же времяосновная сумма поступлений от акцизов поступает в дорожный фонд во втором полугодии, что не не позволяет эффективно планировать выполнение ремонтно-строительных работ и приводит к наличию большого количества объектов незавершенного строительства.

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В свзяи с этим законопроектом предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс, предусмотрев что по бюджетным программам, которые осуществляются с использованием средств Государственного дорожного фонда распорядители бюджетных средств имеют право принимать бюджетные обязательства, которые превышают фактические поступления специального фонда в рамках предельных показателей расходов, предусмотренных законом о госбюджете, и прогнозных показателей, определенных в Бюджетной декларации на среднесрочный период.

При этом кредиторская задолженность распорядителей бюджетных средств по среднесрочным обязательствами по договорам на конец текущего бюджетного периода не может превышать остатка средств специального фонда госбюджета, образованного за счет поступлений, являющихся источниками формирования государственного дорожного фонда.

Законопроектом также предложено уполномочить Министерство инфраструктуры утверждать- Государственную целевую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения с перечнем автомобильных дорог, на которых запланированы работы по новому строительству, реконструкции, капитальному ремонту, с указанием объемов финансирования таких дорог в разрезе балансодержателей.

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