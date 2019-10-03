Силовиков обязали направлять ориентировки на таможню в электронном виде, – Дубилет

Как передает БизнесЦензор, об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил на своей странице в сети Facebook.

По словам министра, силовые ведомства (СБУ, ГБР, МВД и т.д.) могут присылать таможенникам так называемые ориентировки, которые обязывают их досматривать грузы "подозрительных" компаний.

"Часто это способ банального вымогательства взяток. Ведь любая остановка груза – это прямые убытки для бизнеса. Особенно, если эти досмотры идут сплошняком, пока эту ориентировку не снимут. Самое удивительное, что чуть ли не любой СБУшник, скажем, из Житомирской области, может прислать такую ориентировку на, скажем, киевскую компанию, которая везет груз через Львовскую таможню. Часто эти ориентировки могут быть совершенно беспочвенны, со ссылкой на какие-то "левые" уголовные дела", – пояснил Дубилет.

Для борьбы с этим явлением правительство приняло решение обязать силовые ведомства направлять эти ориентировки исключительно в электронной форме.

"Мы запускаем достаточно простое решение. На базе iDoc мы создали единый бизнес-процесс. Силовики смогут подавать ориентировки только в электронной форме, по заданной форме с согласованием заданных людей в центральном офисе. И на стороне таможни такие запросы будут приниматься только из этого процесса", – сообщил Дубилет.

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По словам министра, такое нововведение поможет снизить количество таких запросов и ввести их централизованный анализ.

"Решение мы запустили на базе iGov/iDoc. Напомню, iGov – это волонтерский проект, с которым мы когда-то стучались во все правительственные двери. Теперь же государство взяло за 1 грн себе на баланс iDoc (документооборот, созданный на базе iGov) и может запускать подобные проекты за пару недель и бесплатно", – добавил Дубилет.

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