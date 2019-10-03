США ввели пошлины на британский виски и французское вино (обновлено)

Об этом сообщает Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По словм неназванных представителей Минторга США, будут введены пошлины в размере 10% на самолеты из ЕС, однако не на авиационные запчасти.

Кроме этого, вводятся пошлины в 25% на некоторую другую продукцию ЕС, включая промышленные и сельскохозяйственные товары.

Сотрудник Минторга США объяснил агентству, что постановление ВТО дают Вашингтону право вводить 100% пошлины, однако США воздержались от столь жестких мер, поскольку хотят решить с ЕС разногласия вокруг авиационных отраслей обеих сторон.

Список попадающей под пошлины размером 10% европейской продукции, который вступит в силу 18 октября, включает большие самолеты Airbus, производимые во Франции, Великобритании, Германии и Испании, уточняет Reuters.

Пошлины в размере 25% распространятся на товары из стран-членов консорциума Airbus, в том числе на испанские оливки, британские свитера и другие шерстяные изделия, немецкий кофе, а также британский виски и французское вино. Кроме того, под 25% пошлины также попали сыры почти из всех стран Евросоюза.

"Наконец, после 15 лет судебных разбирательств, ВТО подтвердила, что США имеют право на введение контрмер в ответ на незаконные субсидии ЕС. Мы рассчитываем вступить в переговоры с Европейским союзом, направленные на решение этого вопроса так, чтобы это было выгодно американским рабочим", – сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

ВТО в среду разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.

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Как отмечает агентство, решение ВТО, обнародованное в среду, открывает новый фронт в торговой войне для администрации президента США Дональда Трампа.

ЕС, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в субсидировании Boeing, и этот спор в рамках ВТО длится уже 15 лет.

Ранее ВТО признала незаконными субсидии США для Boeing, и в первом полугодии следующего года должна вынести решение относительно объема американского экспорта, для которого ЕС сможет ввести новые пошлины.

После решения ВТО в среду представитель Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что если США введут торговые меры в отношении Евросоюза в рамках дела Airbus, то ЕС будет готов к ответным действиям.

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