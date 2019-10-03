Заместителем министра энергетики может стать бывший депутат от партии Тимошенко

Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре деклараций Нацагентства по противодействию коррупции (НАПК), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В Верховной Раде прошлого созыва Рябчин был главой подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности.

В списке "Батькивщины" на внеочередных выборах он шел под №32, таким образом, не сумев пройти в парламент IX созыва, поскольку по партийным спискам "Батькивщина" получила 24 мандата.

Кабинет министров постановлением №854 от 29 сентября изменил предельное количество заместителей главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды, увеличив его с пяти до восьми человек.

Правительство 29 сентября назначило замглавы Минэкоэнерго исполнительного директора общественной организации "Центр экологических инициатив "Экодия" Ирину Ставчук.

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Как сообщалось, на сегодня кандидатами на должности замминистра являются руководитель ряда ветроэнергетических проектов Виталий Шубин, а также заместитель главы и проектный менеджер офиса Национального инвестиционного совета при президенте, бывший советник министра финансов Алекандра Данилюка Константин Чижик.

Напомним, объединенное министерства энергетики и защиты окружающей среды в конце августа 2019 года возглавил соратник премьер-министра Алексея Гончарука, бывший руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования BRDO Алексей Оржель, который с 2006 по 2014 годы занимал разные должности в национальном регуляторе НКРЭКУ.

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