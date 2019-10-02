Строительство КПВВ на границе с Крымом завершится раньше запланированного срока, – Криклий

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, который находится с рабочим визитом в Николаевской и Херсонской областях, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Криклий отметил, что строительство, о котором говорилось более двух лет, стало реальностью в сентябре 2019 года: "Сроки, которые были поставлены президентом Украины Владимиром Зеленским, можно было выполнить, только предоставив функцию заказчика этого объекта "Укрзализныце". Кроме того, что мы быстрее, чем графиком было предусмотрено, выполним строительство режимного и сервисных частей, мы еще дополнительно сэкономим примерно 30-35%, поскольку начальные цены, которые были инициированы и поставленные по тендеру, по сообщению от правоохранительных органов, имели некоторые предприятия признаки фиктивности. Такое решение нам позволяет и сэкономить деньги, и сделать все вовремя".

Криклий подчеркнул, что целью устройства временных сооружений на КПВВ является забота о гражданах Украины.

"Временные сооружения, которые мы создаем на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" - это в первую очередь забота о гражданах. Мы не должны терять с ними коммуникацию, наоборот, должны демонстрировать, что Крым - это часть Украины, мы ждем наших украинцев и хотим, чтобы они возвращались. Эту связь мы обязательно должны поддерживать, и это должно быть часть государственной политики. Надеюсь, уже через месяц или чуть больше мы будем иметь возможность встретиться на этом самом месте, и вы увидите здесь удобные временные сооружения, которые пока будут находиться на админгранице с аннексированным Крымом, а когда мы вернем Крым и он снова станет частью независимой Украины, эти сооружения можно будет использовать по другому назначению", - подытожил министр.

"Укрзализныця" конце сентября 2019 года начала подготовительные работы на двух контрольных пунктах въезда/выезда (КПВВ) и уже выполнила ряд организационных мероприятий: доставила строительную технику, средства механизации, персонал, обустроила строительную площадку, перенесла сооружения, оборудование и сети, которые использовались военнослужащими Государственной пограничной службы и Таможенной службы, за территорию строительной площадки. Режим работы контрольных пунктов въезда/выезда круглосуточный.

На контрольном пункте "Каланчак" уже осуществлен монтаж фундаментов административно-служебного здания, зданий паспортного и таможенного контроля и углубленного осмотра транспортных средств, выполнена вертикальная гидроизоляция фундаментов.

Продолжаются работы по планировке строительной площадки. На контрольном пункте "Чонгар" устроены монолитные фундаменты (плиты) здания паспортного и таможенного контроля, котлованы и щебеночную основу под фундаменты здания углубленного досмотра автотранспорта, навесов, вольеров для служебных собак.

Объекты будут строиться с учетом потребностей маломобильных групп населения и людей с инвалидностью - предусматриваются действия по созданию безбарьерной среды (оборудование здания пандусами, ограждениями и специальным покрытием в определенных нормами местах).Территория КПВВ ограждается.

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