Мощность для импорта электроэнергии из РФ в октябре выкупили компании Ахметова, Коломойского и Ефимова

Об этом БизнесЦензор сообщил источник на рынке электроэнергии.

Он предоставил в распоряжение БЦ таблицу с распределением мощности на октябрь. Согласно таблице, оператор систем передачи НЭК "Укрэнерго" разыграл на аукционе сечение общей мощностью 1100 МВт. Из них:

301 МВт выкупила ООО "ДЭ Трейдинг", которая принадлжеит собственнику ЧАО "Донбассэнерго" Максиму Ефимову.

199 МВт выкупила ООО "ДТЭК Трейдинг", которая входит в ДТЭК Рината Ахметова.

250 МВт выиграла ООО "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого и Дейла Перрри.

249 МВт выиграла ООО "ТАС Энергия страны" бизнесмена Сергея Тигипко.

100 МВт выкупила ООО "Юнайтед Энерджи", связанная с группой "Приват" Игоря Коломойского.

По словам собеседника БЦ, все трейдеры закупают в РФ электроэнергию для продаже на рынке на сутки вперед (РСВ).

Ранее появилась информация о том, что "Юнайтед Энерджи" уже начала импорт электроэнергии из РФ ровным графиком мощностью 100 МВт. Эта же фирма с начала 2019 года поставляет газ на "ДнепроАзот" Игоря Коломойского и покупает газ у "Укрнафты", в которой Коломойскому принадлежит 42% акций.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 сентября одобрила правку народного депутата Андрея Геруса в закон "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества.

Герус пояснил необходимость своей правки улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны, что может привести к снижению цены на электроэнергию для промышленных потребителей.

Коммерческий импорт электроэнергии в Украину из РФ в последний раз осуществлялся в 2015 году по заключенному между ГПВД "Укринтерэнерго" и ОАО "Интер РАО" договору для дальнейшей ее передачи в оккупированный Крым.

Контракт действовал на протяжении 2015 года и предусматривал равномерный график поставок объемом до 1,5 ГВт. В дальнейшем он не был продлен.

Украина в 2014 году импортировала 178 млн кВт-ч электроэнергии из России, в 2015 году – 2,3 млрд кВт-ч. В последние годы коммерческий импорт электроэнергии из РФ в Украину не осуществлялся, были лишь небольшие технологические перетоки, связанные с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (учитывается по контрактам ГП "Энергорынок").