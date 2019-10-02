"Укрзализныця" в первом полугодии увеличила прибыль в 2,3 раза

Об этом говорится в финансовом отчете компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Доход от реализации продукции "Укрзализныци" составил 44,2 млрд грн, что на 11% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. Наибольший удельный вес (92%) в составе дохода от реализации продукции составляют доходы от перевозок грузов и пассажиров (40,5 млрд грн).

Финансовый результат до налогообложения составил 1,592 млрд грн, что в 2,16 раза больше результата шести месяцев 2018 года.

Чистый доход "Укрзализныци" от реализации продукции (товаров и услуг) за январь-июнь 2019 года составил 44,207 млрд грн (рост на 10,6%).

При этом себестоимость реализованной продукции достигла 39,649 млрд грн (рост на 2,8%). Затраты на оплату труда в первом полугодии 2019 года выросли на 8,4% - до 17,934 млрд грн.

Показатель EBITDA составил 7,5 млрд грн, что на 6% больше чем в первом полугодии 2018 года.

Аудит финотчетности "Укрзализныци" подтвердила компания Ernst & Young.

Как сообщалось, "Укрзализныця" по итогам 2018 года увеличила чистую прибыль на 78% по сравнению с 2017 годом - до 203,9 млн грн. Чистый доход от реализации вырос на 12,8% - до 83,4 млрд грн. Показатель EBITDA по итогам 2018 года составил 16 млрд грн.

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